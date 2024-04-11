Будет сиять, как новая: чем помыть вытяжку на кухне

Вытяжку на кухне мы часто обходим вниманием во время уборки, а за месяц времени там уже появляется немало жирных пятен, которые не так то и легко отмыть. Чтобы максимально эффективно отчистить кухонную вытяжку, стоит знать несколько простых правил.

Кухонная вытяжка собирает на себе все испарения, которые появляются при приготовлении пищи. Если бы не эта техника, то весь жир бы оседал на кухонной мебели, холодильнике или подоконнике.

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Вам бы приходилось чаще делать уборку, а это отняло бы у вас гораздо больше времени, чем систематическая очистка вытяжки. Основная ее задача – делать кухню чище, а справиться с этой задачей сможет только чистый прибор, поэтому рассказываем, как именно ее можно эффективно отмыть.

Как помыть вытяжку на кухне

Прежде всего вам надо выключить прибор из сети и снять жировые фильтры. Также снимите угольный фильтр, который расположен сразу за жировым. Рабочую поверхность под вытяжкой застелите бумажными полотенцами.

Очистка жировых фильтров

Фильтры замочите в горячей воде с моющим средством и оставьте в растворе на 15 – 20 минут. После этого почистите фильтры щеткой, затем промойте чистой водой и дайте им высохнуть.



Кухонную вытяжку можно легко отчистить / Фото Pexels

Очистка корпуса вытяжки

Протрите корпус влажной тряпкой, смочив ее в моющем растворе. После этого промойте чистой водой и протрите корпус еще раз. Вытрите все насухо, установите угольный фильтр, жировые фильтры и включите вытяжку в сеть.

Советы для мытья вытяжки

Если есть какие-то труднодоступные места, используйте ватные палочки. Абразивные средства для чистки не используйте, потому что они могут повредить поверхность вытяжки.