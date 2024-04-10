Мелово-белое вещество, которое называют известковым налетом прилипает к поверхностям чайника. Оно не отмывается моющим средством, поэтому надо использовать другие способы, которые повлияют на то, чтобы осадок отпал сам.

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Налет не является вредным, но вода налитая в стакан будет заметно горьковатая и даже может содержать маленькие крупинки.

Чем вывести налет с чайника

Эксперт рассказала, что одним из лучших средств для удаления налета считается не уксус, а лимонная кислота. Уксус имеет едкий запах, поэтому его надо долго выводить и вымывать из чайника, а с лимонной кислотой таких проблем не возникнет, потому что она не оставляет после себя плохого привкуса.

Лимонная кислота является таким же кислым веществом, как уксус, поэтому сможет эффективно разрушить известковый налет и полностью растворить его.



Налет хорошо выводит лимонная кислота / Фото Pexels

Возьмите столовую ложку лимонной кислоты и залейте чайник водой до половины. Размешайте раствор и оставьте на ночь. Для лучшего результата – вскипятите чайник. утром налет должен раствориться. С помощью такого способа, вы избежите нескольких циклов полоскания.

Лимонную кислоту можно использовать для металлических, пластмассовых изделий, приборов из нержавеющей стали и электрочайников.

Чтобы избавиться от запаха лимонной кислоты и полностью очистить чайник, стоит лишь еще раз вскипятить и слить воду.