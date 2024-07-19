Якщо не допомагає сода та оцет: як врятувати забиту трубу в раковині

Засмічені стоки – звичайна побутова проблема. Ми звикли усувати її за допомогою спеціальних хімічних засобів для чищення каналізації чи народними методами – содою або оцтом. Однак, якщо вони не допомагають, варто вдатися до іншого розв'язання проблеми.

Засмічений дренаж є найпоширенішою причиною, чому після того, як не допомагають звичні методи, люди звертаються до сантехніка. Вода застоюється в раковині, а забиття має неприємний запах.

Читайте також Іржа на унітазі зникне за хвилину: потрібен простий продукт з кухні

Що допоможе видалити засмічення

На сильні засмічення оцет та сода не діють, тому треба скористатися дренажною змійкою. Це такий гнучкий дріт чи трос з ріжучою головкою на кінці, яку використовують для усунення засмічень в дренажах.

Саме ця річ здатна допомогти, коли забита труба і не проходить вода. Дренажна змійка перерізає стійкі засмічення, не пошкоджуючи трубу чи сантехнічну арматуру.

Як користуватися дренажною змійкою

Вставте змійку в каналізацію. Для цього знайдіть отвір засміченого зливу і притримуйте кінець змійки однією рукою.Іншою рукою відтягніть ручку змії. Вставте кінчик змійки в дренаж якнайглибше, доки він не досягне закупорки.

Коли ви відчуєте блокування, натисніть на ручку змійки та почніть повертати її за годинниковою стрілкою. Таким чином ви почнете розбивати засмічення та позбуватися від всіх частинок, які застрягнули в трубах.

Коли розіб’єте засмічення та очистите сміття, повільно витягніть змійку та пропустіть воду через труби, щоб переконатися в тому, що засмічення вдало видалено. Вода допоможе прочистити залишки засмічення та повністю очистити трубу.