Если не помогает сода и уксус: как спасти забитую трубу в раковине

Засоренные стоки – обычная бытовая проблема. Мы привыкли устранять ее с помощью специальных химических средств для чистки канализации или народными методами – содой или уксусом. Однако, если они не помогают, стоит прибегнуть к другому решению проблемы.

Засоренный дренаж является самой распространенной причиной, почему после того, как не помогают привычные методы, люди обращаются к сантехнику. Вода застаивается в раковине, а засор имеет неприятный запах.

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Что поможет удалить засоры

На сильные засоры уксус и сода не действуют, поэтому надо воспользоваться дренажной змейкой. Это такая гибкая проволока или трос с режущей головкой на конце, которую используют для устранения засоров в дренажах.

Именно эта вещь способна помочь, когда забита труба и не проходит вода. Дренажная змейка перерезает устойчивые засоры, не повреждая трубу или сантехническую арматуру.

Как пользоваться дренажной змейкой

Вставьте змейку в канализацию. Для этого найдите отверстие засоренного слива и придерживайте конец змейки одной рукой. другой рукой оттяните ручку змеи. Вставьте кончик змейки в дренаж как можно глубже, пока он не достигнет закупорки.

Когда вы почувствуете блокировку, нажмите на ручку змейки и начните поворачивать ее по часовой стрелке. Таким образом вы начнете разбивать засоры и избавляться от всех частиц, которые застряли в трубах.

Когда разобьете засор и очистите мусор, медленно вытяните змейку и пропустите воду через трубы, чтобы убедиться в том, что засор удачно удален. Вода поможет прочистить остатки засора и полностью очистить трубу.