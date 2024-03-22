Знадобиться праска: дієвий спосіб прибрати бруд з паперових шпалер

Шпалери, особливо світлі, точно з часом стануть дещо брудними, та це не значить, що вам потрібно відразу ж їх замінювати. Натомість ви можете просто їх почистити.

Якщо ваші шпалери паперові, ви можете легко їх почистити від плям, щоб надати їм більш нового вигляду. І для цього вам потрібні будуть тільки підручні засоби, які можна легко знайти у кожному домі.

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Звісно, якщо ваші шпалери такі, що миються, почистити їх досить просто. Та ось що робити із звичайними паперовими? Для цього можна використати один цікавий метод.

Як вивести жирну пляму з паперових шпалер

Для того, щоб прибрати пляму із шпалер, вам потрібно прикласти до них паперову серветку, а після цього пропрасувати теплою, але ще не гарячою праскою. Під впливом пати та високої температури жир прилипне до серветки. Коли вона забрудниться, вам потрібно буде її поміняти, а потім знову пропрасувати шпалери.



Шпалери можна легко відчистити / Фото Pexels

Та зважайте на те, що діяти потрібно дуже обережно, щоб на ваших шпалерах не залишилося ще й плям від праски. Бо у випадку, якщо вони таки будуть, видалити їх буде дуже складно і практично неможливо.

Використайте гумку

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Ще один запасний, та не менш дієвий засіб – це використання звичайної канцелярської гумки. Вона може видалити різні плями – зокрема, і сліди від пальців та жирних рук. А меламінові губки допоможуть вам очистити навіть плями від чорнила. Та й тут потрібно діяти надзвичайно обережно, щоб не пошкодити шпалери.