Понадобится утюг: действенный способ убрать грязь с бумажных обоев

Обои, особенно светлые, точно со временем станут несколько грязными, но это не значит, что вам нужно сразу же их заменять. Вместо этого вы можете просто их почистить.

Если ваши обои бумажные, вы можете легко их почистить от пятен, чтобы придать им более новый вид. И для этого вам нужны будут только подручные средства, которые можно легко найти в каждом доме.

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Конечно, если ваши обои такие, что моются, почистить их достаточно просто. Но вот что делать с обычными бумажными? Для этого можно использовать один интересный метод.

Как вывести жирное пятно с бумажных обоев

Для того, чтобы убрать пятно с обоев, вам нужно приложить к ним бумажную салфетку, а после этого прогладить теплым, но еще не горячим утюгом. Под воздействием паты и высокой температуры жир прилипнет к салфетке. Когда она загрязнится, вам нужно будет ее поменять, а затем снова прогладить обои.



Обои можно легко отчистить / Фото Pexels

Но учитывайте то, что действовать нужно очень осторожно, чтобы на ваших обоях не осталось еще и пятен от утюга. Потому что в случае, если они таки будут, удалить их будет очень сложно и практически невозможно.

Используйте резинку

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Еще один запасной, и не менее действенное средство – это использование обычной канцелярской резинки. Она может удалить различные пятна – в частности, и следы от пальцев и жирных рук. А меламиновые губки помогут вам очистить даже пятна от чернил. Но и здесь нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить обои.