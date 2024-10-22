Як відіпрати білі шкарпетки за 15 хвилин: чудовий метод, яким будете користуватися завжди

Білі шкарпетки мають властивість забруднюватися, тому для того, щоб їх відбілити, треба скористатися дієвим лайфхаком.

Про нього розповів експерт Баріс Атмака, йдеться в Express. За його словами, потрібен один інгредієнт, який змусить шкарпетки стати білими за 15 хвилин без відбілювача.

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Як відіпрати білі шкарпетки

Найкращим засобом для відбілювання шкарпеток є лимонний сік. Фахівець каже, що за допомогою одного лайфхака, вони стануть максимально чистими.

Сік лимона має відбілювальні властивості, який може бути на рівні за очищенням від бруду з мийними засобами чи пральним порошком. Все, що треба зробити – це замочити шкарпетки в лимонному соці перед пранням.

Більшість з нас не люблять користуватися народними методами та задля економії часу використовують хімічні спреї, однак агресивні засоби призводять до зношування тканини чи пожовтіння, а лимонний сік – натуральний засіб, який ефективно видалить плями.



Сік лимона допомагає у пранні шкарпеток / Фото Pexels

Як повернути шкарпеткам білосніжність

Спочатку виверніть їх навиворіт та занурте в тазик з теплою водою. Після цього всередину треба додати 3 столові ложки лимонного соку на кожен літр води. Тоді залишіть шкарпетки в ємності на 15 хвилин. Для сильно сірих шкарпеток потрібно буде трохи більше часу. Після цього помістіть шкарпетки в пральну машинку та увімкніть звичайний цикл прання.

Експерти радять повісити сушитися шкарпетки на свіже повітря на сонці, щоб вони залишалися якомога довше свіжими. Якщо ж після прання ви помітите якісь плями, то замість лимонного соку візьміть лимонну кислоту.