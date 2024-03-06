Як вивести жирну пляму з куртки: найпростіші способи

Наш верхній одяг не застрахований від плям, як все інше вбрання, тому часом вуличне харчування призводить до жирних плям на куртках. Верхній одяг – це наше обличчя, тому важливо, щоб він був охайним та чистим. Якщо на вашій куртці є пляма – не переживайте, адже її можна легко вивести.

Вивести пляму від жиру можна навіть не вдаючись до професійних засобів з хімічним складом, пишуть Поради 24. Ви зможете позбутися від жиру на куртці за допомогою кількох народних методів.

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Сіль

Скористайтеся цим способом уникнення плями одразу після того, як побачите забруднення. Половину склянки солі розчиніть в гарячій воді, замочіть на 2 години, а потім киньте в пральну машинку. Також сіллю можете посипати свіжу пляму, оскільки вона здатна увібрати в себе увесь жир.

Нашатирний спирт

Цей метод можна використовувати лише для світлих тканин, оскільки нашатирний спирт погано діє на барвники. Для розчину змішайте половину столової ложки спирту з трьома столовими ложками води. Змочіть в розчин ватний диск та обробіть ним проблемне місце.

Господарське мило

Мило корисне тим, що здатне розщепити жир. Нанесіть невелику кількість мила на пляму, а потім чистою ганчіркою промокніть її. Залишіть мило на плямі на 15 хвилин, а потім промийте ділянку холодною водою.

Миючий засіб

Використовуйте його для курток з поліестеру чи інших делікатних тканин. Просто нанесіть невелику кількість на забруднену ділянку та залишіть на 15 хвилин, щоб розчепився жир. Після цього промийте холодною водою.

Харчова сода

Насипте на пляму соду та капніть зверху кілька крапель води. У вас має вийти однорідна суміш. Залишіть в такому вигляді на 10 хвилин, а тоді змийте водою.