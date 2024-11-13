І відкривачка не потрібна: з цим способом будете відкривати банки за лічені секунди
Вперті банки з консервацією чи варенням можуть бути тією ще морокою. І якщо кришка тонка, її ще можна зняти відкривачкою. А що робити з гвинтовими кришками?
Якщо у вас є банка, яка вже протягом довгого часу вам не піддається, засмучуватися не варто, повідомляє 24 Канал. Всього кілька корисних лайфхаків – і ви станете експертом у цій непростій справі.
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Як відкрити банку з гвинтовою кришкою
Найпростіший спосіб, яким потрібно скористатися передусім – це гаряча вода. Просто пустіть банку шийкою вниз у гарячу воду, поставивши для цього в миску чи просто під струмінь води.
Почекайте кілька хвилин, і тоді можна знову пробувати відкрити. Головне – аби температура води була не надто високою, адже скло тоді може нагрітися аж надто сильно. Під впливом температури кришка "відійде" та її можна буде легко зняти з банки.
До речі, ви також можете скористатися феном для того, аби прогріти кришку. Та будьте обережні, адже скло також нагріється, і банку тоді краще тримати прихватками чи у рушнику.
Інший варіант – добре постукати по банці. Цей метод відкорковування працює безвідмовно для будь-якої банки з гвинтовою кришкою. Візьміть банку та обережно постукайте нею об стіл, але конкретним місцем – простором між шийкою та кришкою.
Намагайтеся бити не надто сильно, інакше є ризик розбити банку. Останній метод спрацює, якщо у вас під рукою також є ніж. Потрібно перевернути банку та поставити її на кришку. Ножем обережно підколупайте кришку, поки не почуєте, як повітря трохи виходить з банки. Після цього вона легко відкриється.
Банку можна легко відкрити / Фото Pexels
Як відкрити консервну банку
Для цього ви теж можете використати кілька різних методів, тож обирайте той, що більше до душі.
- Ложкою. Для цього потрібно поставити банку, а тоді широкою частиною ложки потерти край банки взад та вперед. За кілька хвилин метал стане тоншим і ви помітите отвір, в який можна буде втиснути ложку. Тоді потрібно буде пройтися ложкою по периметру, поки кришка не зійде повністю.
- Канцелярський ніж. Цей метод простіший, але дещо небезпечний, тож використовувати його потрібно дуже обачно. Ножем зробіть дірку у кришці, а потім ще кілька, після цього з'єднайте їх між собою, аби утворити дірку.
- Потерти об бетон. Також можна потерти край консервної банки об камінь. Принцип тут той самий, що й у способі з ложкою. Терти потрібно, аж поки з'єднання між кришкою та рештою банки не стане тоншим.