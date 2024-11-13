И открывалка не нужна: с этим способом будете открывать банки за считанные секунды

Упрямые банки с консервацией или вареньем могут быть той еще морокой. И если крышка тонкая, ее еще можно снять открывалкой. А что делать с винтовыми крышками?

Если у вас есть банка, которая уже в течение долгого времени вам не поддается, расстраиваться не стоит, сообщает 24 Канал. Всего несколько полезных лайфхаков – и вы станете экспертом в этом непростом деле.

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Как открыть банку с винтовой крышкой

Самый простой способ, которым нужно воспользоваться прежде всего – это горячая вода. Просто пустите банку горлышком вниз в горячую воду, поставив для этого в миску или просто под струю воды.

Подождите несколько минут, и тогда можно снова пробовать открыть. Главное – чтобы температура воды была не слишком высокой, ведь стекло тогда может нагреться слишком сильно. Под воздействием температуры крышка "отойдет" и ее можно будет легко снять с банки.

Кстати, вы также можете воспользоваться феном для того, чтобы прогреть крышку. Но будьте осторожны, ведь стекло также нагреется, и банку тогда лучше держать прихватками или в полотенце.

Другой вариант – хорошо постучать по банке. Этот метод откупоривания работает безотказно для любой банки с винтовой крышкой. Возьмите банку и осторожно постучите ею по столу, но конкретным местом – пространством между горлышком и крышкой.

Старайтесь бить не слишком сильно, иначе есть риск разбить банку. Последний метод сработает, если у вас под рукой также есть нож. Нужно перевернуть банку и поставить ее на крышку. Ножом осторожно подковыряйте крышку, пока не услышите, как воздух немного выходит из банки. После этого она легко откроется.



Банку можно легко открыть / Фото Pexels

Как открыть консервную банку

Для этого вы тоже можете использовать несколько различных методов, поэтому выбирайте тот, что больше по душе.