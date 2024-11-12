Рождественник, или шлюмбергера – это очень простое в выращивании растение, и постараться как следует нужно только для того, чтобы заставить ее цвести, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Слишком ярко и тепло

Для того, чтобы вызвать цветение, вам нужно имитировать естественное сокращение дней зимой. Вам стоит обеспечить своему рождественнику по крайней мере 12 – 14 часов темноты в день. Этого можно достичь, если переместить его в темную комнату, или отставить дальше от окна.

Кстати, низкие температуры также способствуют цветению.

Вы его переливаете

Поливать кактус нужно умеренно во время периода цветения, а также дать почве немного подсыхать между поливами. Чрезмерный полив может привести к тому, что корни начнут загнивать, и тогда ни о каком цветении уже можно и не мечтать.

Слишком много стресса

Растение любит стабильность и плохо реагировать и резкие изменения в температуре. Поэтому следует избегать сквозняков из дверей или окон, а также прямых источников тепла, вроде отопительных приборов или техники. Поэтому обязательно храните растение в месте, где оно будет иметь одинаковое освещение и температуру.

Света днем не хватает

Несмотря на то, что рождественскому кактусу нужна темнота ночью, он все равно требует яркого, хоть и косвенного освещения днем. Недостаточное количество света может уменьшить энергию растения, и это тогда приведет к появлению очень маленького количества цветов, или полного их отсутствия.

Вы неправильно посадили растение

Если вы недавно пересадили растение в слишком большой горшок, оно может и не зацвести. Оказывается, кактусы любят, если им немножко тесно, и поэтому нужно воздержаться от желания прямо сейчас пересаживать растение, даже если вам кажется, что уже пора это сделать.