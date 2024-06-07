Як позбутися горобців на городі: лайфхаки, які можуть здивувати

Горобці та й інші птахи можуть знищувати урожай на городі, тому від них бажано позбавлятися, поки вони остаточно його не знищать.

Щоб врятувати городину, варто боротися з птахами всіма можливими способами. Експерти назвали кілька лайфхаків, які є легкими та зручними, тож вам не доведеться прикласти занадто багато зусиль.

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Як відлякати птахів з городу

Ефективних способів відлякування горобців є не зовсім багато. Дешевих способів доволі мало, однак вони дають 100% результат.

Біоакустичні звуки

Прилад імітує крики різних хижих птахів, тож є найкращим відлякувачем для тварин. Ці пристрої працюють на батарейках, тож вам не доведеться постійно заряджати прилад.

Ультразвуковий відлякувач

Горобці не люблять ультразвуку, тож стараються відлітати від ділянок, де його чують. Окрім того, такий відлякувач є ефективним в боротьбі з мишами. Якщо гризунів на городі багато, то вони швидко покинуть місце.



Горобців можна легко відлякати з городу / Фото Pexels

Бар’єр

Птахів на городі відлякують бар’єри. Садівники радять натягнути сітку на городі чи розставити шипи на парканах. Горобці вже не зможуть там сидіти, а сітка на городі унеможливить псування урожаю.

Вода

Птахи доволі сильно бояться води, тому встановіть на городі розприскувач на великі відстані. Садівники кажуть, що захист від горобців буде вам забезпечений.

Як зробити відлякувач своїми руками

Горобці часто люблять клювати полуницю, тож ви можете зробити відлякувач від ягід за кілька хвилин. Для цього вам потрібна лише пляшка й палиця. З пляшки вам потрібно зробити віяло.

Виріжте по діаметру кілька дірок, а пластик закрутіть. На дні пляшки треба зробити ще одну дірку вставте туди палицю, яка буде діставати до горловини. Під час вітряної погоди пляшка буде крутитися, тож це дозволить вам відлякати птахів від врожаю.