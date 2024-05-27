Як зробити домашній засіб від комарів: знадобиться тільки лимон

Щойно починається тепло, людям доводиться стикатися із неприємними комахами – комарами. І для того, щоб їх позбутися, необов'язково купувати спеціальні засоби, адже їх можна виготовити самостійно.

Щойно у теплу погоду вам починають надокучати різноманітні комахи, варто подумати про приготування домашнього і нетоксичного засобу, який буде їх відлякувати. Тож якщо магазинні продукти вам не подобаються, можна зробити вдома свій власний.

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Засіб проти комарів виготовити просто, і він стане незамінним під час походів на природу, кемпінгу та відпочинку на дачі. І таке відлякування можна навіть легко поставити на стіл як елемент декору, тож воно не псуватиме ваш інтер'єр.

Як виготовити засіб проти комарів

Якщо ви шукаєте простий, естетичний та дієвий засіб комарів, то цей – саме те, що потрібно! Для приготування відлякування вам знадобляться:

лимон;

лайм;

розмарин;

кілька крапель ефірної олії – підійде будь-яка, але найкраще працюватимуть лимон, м'ята та евкаліпт;

свічка, що плаває.



Лимон відлякує комарів / Фото Pexels

Також візьміть звичайну скляну банку та додайте до неї нарізані лимони та лайми, а також свіжий розмарин та ефірну олію. Після цього суміш потрібно просто залити водою з-під крана. Зверху можна поставити свічку, аби додати композиції атмосфери, але це необов'язковий елемент.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Неймовірно, але цей спосіб і справді працює, адже чимало комах, і комарі зокрема, не переносять запаху цитрусових. Окрім того, цей засіб абсолютно нетоксичний та не буде викликати задухи чи інших неприємних алергічних реакцій.