Как сделать домашнее средство от комаров: понадобится только лимон

Как только начинается тепло, людям приходится сталкиваться с неприятными насекомыми – комарами. И для того, чтобы от них избавиться, необязательно покупать специальные средства, ведь их можно изготовить самостоятельно.

Как только в теплую погоду вам начинают надоедать различные насекомые, стоит подумать о приготовлении домашнего и нетоксичного средства, которое будет их отпугивать. Поэтому если магазинные продукты вам не нравятся, можно сделать дома свой собственный.

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Средство против комаров изготовить просто, и оно станет незаменимым во время походов на природу, кемпинга и отдыха на даче. И такое отпугивание можно даже легко поставить на стол как элемент декора, поэтому оно не будет портить ваш интерьер.

Как изготовить средство против комаров

Если вы ищете простое, эстетическое и действенное средство от комаров, то этот – именно то, что нужно! Для приготовления отпугивания вам понадобятся:

лимон;

лайм;

розмарин;

несколько капель эфирного масла – подойдет любое, но лучше всего будут работать лимон, мята и эвкалипт;

плавающая свеча,.



Лимон отпугивает комаров / Фото Pexels

Также возьмите обычную стеклянную банку и добавьте в нее нарезанные лимоны и лаймы, а также свежий розмарин и эфирное масло. После этого смесь нужно просто залить водой из-под крана. Сверху можно поставить свечу, чтобы добавить композиции атмосферы, но это необязательный элемент.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Невероятно, но этот способ действительно работает, ведь многие насекомые, и комары в частности, не переносят запаха цитрусовых. Кроме того, это средство абсолютно нетоксично и не будет вызывать удушья или других неприятных аллергических реакций.