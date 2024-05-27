Первое, что вам надо сделать, когда прольете вино на одежду – вымочить одежду в воде и не дать пятну засохнуть, а тогда уже полноценно браться за удаление.
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Как отстирать вино с хлопка и льна
Самый популярный метод выведения пятна – поваренная соль. Надо смочить водой соль в тарелке до образования кашицы и нанести эту смесь на пятно. После того, как пятно просохнет, соль надо убрать и постирать вещь в стиральной машинке. Кроме того, загрязненный вином участок можно натереть лимоном и постирать вручную.
Как отстирать пятна с капрона, шелка и нейлона
Смешайте в чашке спирт с жидким мылом. Этим раствором протрите пятно, а после этого постирайте в машинке или вручную. Помогает бороться с пятнами уксус. Растворите его с водой в одинаковых пропорциях, нанесите на ткань, а потом постирайте в холодной воде.
Вывести пятно от вина можно несколькими способами / Фото Pexels
Чем отстирать старые пятна вина
Одежду из шелка или шерсти намазывают смесью из водки, глицерина и нашатырного спирта в равных пропорциях. Наряд надо оставить на час, чтобы смесь впиталась, а потом бросить стирать.
Вещи из шерсти обрабатывают молоком. Пятно поливают теплым молоком, а затем погружают в холодное на час. Сода также способна отчистить пятна. На один литр воды нужно 3 столовые ложки соды. Перемешайте раствор и окуните туда загрязненную одежду.
Как отстирать вино с цветной ткани
Марганцовка хорошо выводит пятна от вина. Замочите в ней загрязненную вещь на несколько минут, а затем в раствор с перекисью водорода. Для этого надо в стакан воды налить чайную ложку перекиси, смочить в растворе вату и ею протереть пятно. Такой метод прекрасно подходит для тонких тканей. Красное пятно можно залить белым вином и сполоснуть под проточной водой.
Чем отстирать вино с белой ткани и джинсов
Банальное замачивание в мыльном растворе может убрать пятно от вина, однако этот метод подходит для джинсов. Для вещей белого цвета подходит сок лимона, нашатырный спирт, хозяйственное мыло и пятновыводитель для белой одежды.
Все они используются отдельно. Средство надо нанести на 20 минут, а потом постирать под проточной водой.