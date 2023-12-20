Прикрашання ялинки до свят може бути цікавим і веселим заняттям, але у власників котів воно також викликає чимало хвилювань. Коти можуть і перегризти шнури гірлянд, і розбити іграшки і навіть завалити цілу ялинку. Та, на щастя, уникнути цих руйнувань цілком можливо.

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Захистіть свою ялинку

Звісно, ці поради підійдуть не тільки для власників котів – деякі невгамовні собаки також можуть легко повалити дерево. Тож варто вдатися до деяких радикальних заходів. Перш за все, вам знадобиться шматок фанери.

Він має бути квадратним та бути приблизно такої ж ширини, як і ваша ялинка. Підставте його під неї та позначте ті місця, де стоять ніжки підставки ялинки. Згодом просверліть отвори на цих мітках та закріпіть підставку на фанері болтами чи мотузками.

Також ви можете прив'язати верх ялинки до настінної труби чи спеціально встановленого на стіні гачка.

Зробіть ялинку "непривабливою"

Існує кілька способів зробити так, щоб ваша кішка чи кіт навіть не хотіли наближатися до святкового дерева. Втім, зважайте на те, що не всі з цих методів спрацюють на кожного кота, тож, можливо, доведеться перепробувати декілька.

Аромати та спреї

Перш за все, ви можете створити спрей, що відлякуватиме кота, самостійно – для цього потрібно змішати воду та олію апельсина, лимона чи лемонграсу. Деякі коти ненавидять ці запахи і уникатимуть місця, де він досить інтенсивний.



Котам не подобається запах цитрусових / Фото Pexels

Також ви можете розмістити апельсинові та мандаринові шкіри біля основи дерева – це матиме схожий ефект, але вам потрібно буде змінювати їх кожні кілька днів. Як бонус – ви будете споживати більше вітаміну С.

Тактильні відлякувачі

Для деяких котів буде достатньо, якщо ви покладете під ялинку алюмінієву фольгу або обгорнете нею основу ялинки. Вони будуть лякатися, як тільки наступлять на неї, і навряд чи гратимуться під деревом.

Запропонуйте альтернативу

Звісно, котів приваблюють дерева – адже це у їхній природі. Вони полюбляють лазити та спостерігати за навколишнім середовищем із висоти. Та якраз із нагоди Різдва ви можете принести подарунок і коту, а саме котяче дерево.

І не забувайте хвалити кішку кожного разу, коли вона обрала залізти на спеціально створену для цього конструкцію, а не та заборонену ялинку.

Інші важливі поради з безпеки

Перш за все – не використовуйте мішуру! Так, вона може бути красивою, але якщо ваш кіт з'їсть ці невеликі шматочки фольги, вони можуть завдати йому дуже великої шкоди. Тож якщо ви помітите, що з горла кішки чи із заднього проходу стирчить частина мішури – не намагайтеся її дістати, а натомість негайно телефонуйте до ветеринара.

Також намагайтеся тримати усі ламкі і делікатні прикраси на вершині ялинки, де кіт не зможе їх дістати. Також ви можете купити спеціальні шнурові трубки у господарських магазинах, щоб уберегти свої гірлянди від пошкодження котом. Окрім того, ви можете використати клейку стрічку, щоб усі проводи опинилися за межами досяжності кота!.