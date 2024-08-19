Оси на природі тікатимуть від вас: натуральні засоби, які ненавидять комах

Чимало людей побоюються їздити на пікніки наприкінці літа, адже саме у цей період оси стають особливо агресивними. Та відлякати їх цілком можливо.

Оси – це надзвичайно неприємні комахи, і мало хто хоче мати із ними справи. Особливо на пікніку, коли вони в'ються навколо і намагаються вкусити. Та, на щастя, відігнати їх простіше, ніж ви уявляли. І ось кілька засобів, які справді працюють.

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Оцет

Оцет – це практично універсальна речовина, яку використовують для зовсім різних речей: від приготування їжі до відлякування комах. Все, що вам потрібно зробити – це змішати яблучний оцет, воду та цукор у мисці, а після цього ретельно перемішати та залишити пастку поряд із комахами. Вони швидко втопляться у рідині та більше не будуть вам докучати.

Олія гвоздики, герані та лемонграсу

Вам потрібно змішати по кілька крапель кожної з цих олій та воду, а також засіб для миття посуду. Після цього залийте суміш у пульверизатор та обприскайте усі ділянки, де заважають оси. Суміш буде шкідливою для комах, тож вони будуть триматися якомога далі від вас.



Олії відлякують ос / Фото Pexels

Мило та вода

Для того, щоб боротися із невеликими висячими гніздами ос, ви можете змішати кілька ложок мийного засобу із водою, а потім розбризкати рідину навколо. Вона закупорить їхні дихальні шляхи, і тоді оси майже миттєво помруть.

Ефірна олія м'яти

Запах перцевої м'яти може ефективно відлякувати комах, і ви можете спробувати застосувати її будь-де, просто розпорошивши на ділянку, де частіше за все помічаєте комах.