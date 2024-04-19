Весна та літо – це той час, коли оси стають активними, і вони можуть принести чимало неприємностей. Без сумніву, від цих комах потрібно триматися подалі, адже їхні укуси можуть бути не тільки болючими, але й небезпечними для здоров'я. На щастя, є низка засобів, що може їх відлякати.

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Натуральна мелена кава

Для того, щоб відлякати комах, вам потрібно знати, які саме запахи їм не подобаються. І серед ненависних ароматів – натуральна мелена кава. Все, що вам потрібно зробити – це насипати трохи порошку у залізну посудину та нагріти її на вогні – так запах кави буде швидше поширюватися.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Вода

Так, ви будете здивовані, але проти ос вам також може допомогти звичайнісінька вода. Її вам потрібно залити у пляшку із пульверизатором та використовувати відразу ж, як ви помітили біля себе комах. Якщо на їхнє тіло потрапить вода, вони подумають, що починається дощ і пора повертатися до гнізда, тож не будуть вас чіпати.



Ос можна легко відігнати / Фото Pexels

Ефірні олії

Оси дуже сильно не люблять аромат чайного дерева, лаванди та м'яти. Тож якщо ви будете використовувати ці ефірні олії, зможете швидко і легко позбутися небажаних комах.

Лимон

Ще один запах, який не подобається осам – це лимон. Тож спробуйте нарізати цитрусовий фрукт на шматочки і поставити на стіл.