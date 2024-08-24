Брудне деко здатне погіршити смак страв, тому краще одразу позбуватися від будь-яких забруднень, щоб з часом вони не накопичувалися. Краще мити його вручну, ніж в посудомийній машині, а все через те, що алюміній не призначений для машинного миття.

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Навіть попри те, що деко з антипригарним покриттям можна мити у посудомийці, засоби, які в ній використовуються, можуть бути занадто агресивними, тому краще проводити миття вручну.

Очистка содою та перекисом

Сода та перекис водню здатні чудово відчистити жир. Спочатку зчистіть з дека все механічно скребком та висушіть його. Після цього у невеликій мисці змішайте пів склянки соди з 2 – 3 столовими ложками перекису водню. Засіб має за консистенцією нагадувати зубну пасту.

Далі цю суміш треба розподілити по всьому деку та залишити на 15 хвилин. Засіб розм’якшить відкладення жиру та бруду, тож вам залишиться лише протерти поверхню абразивним боком губки, сполоснути та висушити.



Найкращі способи очистки дека / Фото Napoleon

Очистка содою та оцтом

Разом з содою добре працює оцет, бо створюють піну, яка руйнує забруднення на деку. Спочатку деко треба промити, але не витирати насухо. Посипте його зверху щедро содою, а зверху залийте оцтом. Сода з оцтом вступлять в реакцію та почнуть виділяти піну. Засіб треба залишити на 15 хвилин, а далі потерти та промити під струменем води.

Очистка содою із засобом для миття посуду

Якщо треба впоратися зі старим жиром – використовуйте засіб для миття посуду, а сода лише посилить його властивості. Спочатку промийте деко, а тоді засипте його содою та полийте засобом для миття посуду. За бажанням можете з’єднати соду з миючим засобом до створення пасти та нанеси на деко.

Залишіть вміст соди з рідиною на 20 хвилин, а тоді губкою зчистіть всі забруднення, сполосніть та добре висушіть.