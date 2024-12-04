Поставте миску з оцтом у воду: француженки розповіли, чому так треба робити

Чимало господинь знають різноманітні лайфхаки, які допомагають боротися з проблемними місцями на кухні. Більшість з них – на основі народних засобів, тож вам навіть не доведеться використовувати хімічні засоби. Якщо вам потрібно помити кухню, то варто скористатися цікавим методом.

Цей трюк допоможе проблемні місця тримати чистими й уникати шкідливих засобів, на які в багатьох є алергія, пише 24 Канал з посиланням на Sante+.

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Французькі господині дуже люблять усілякі натуральні методи, тож в мережі можна знайти чимало цікавих лайфхаків. До прикладу, один з них – це усунення запахів за допомогою миски з оцтом. Цей засіб вже став дуже популярним та допомагає справлятися з багатьма забрудненнями.

Для чого ставлять оцет з водою у миску

Оцет є природним антисептиком, оскільки має очищувальні та знежирувальні властивості. Оцет здатен усунути сильні та стійкі запахи й ефективно видалити жир з нагаром. Підходить такий простий метод для всіх, хто хоче тримати духовку чистою.

Спочатку наповніть миску водою й додайте всередину 2 склянки звичайного чи яблучного оцту. Тоді поставте миску в розігріту духовку до 180 градусів. Залишіть її там на 15 хвилин. За цей час оцет встигне випаруватися, проникне у важкодоступні місце, розщепить увесь жир та бруд.

Далі миску треба вийняти й дати духовці час на охолодження. Коли вона трохи остигне, протріть всі поверхні м’якою тканиною чи губкою, щоб видалити залишки забруднень.



Вода й оцет прибере все забруднення / Фото Pexels

Фахівці кажуть, що оцет здатен впоратися із насиченим запахом риби, жиру чи пригорілої їжі. Пари оцту розм’якшують жир й нагар, а це спрощує їхнє видалення.

Як альтернативу, ви можете використати миску з лимоном. Її треба наповнити гарячою водою й додати нарізаний скибочками лимон. Помістіть засіб у духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Після того, як миску заберете з духовки, всередині все буде дуже гарно пахнути. Ці кілька простих методів допоможуть вам підтримувати чистоту.