Поставьте миску с уксусом в воду: француженки рассказали, почему так надо делать

Многие хозяйки знают различные лайфхаки, которые помогают бороться с проблемными местами на кухне. Большинство из них на основе народных средств, поэтому вам даже не придется использовать химические средства. Если вам нужно помыть кухню, то стоит воспользоваться интересным методом.

Этот трюк поможет проблемные места держать чистыми и избегать вредных средств, на которые у многих есть аллергия, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante+.

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Французские хозяйки очень любят всевозможные натуральные методы, поэтому в сети можно найти немало интересных лайфхаков. К примеру, один из них – это устранение запахов с помощью миски с уксусом. Это средство уже стало очень популярным и помогает справляться со многими загрязнениями.

Для чего ставят уксус с водой в миску

Уксус является природным антисептиком, поскольку имеет очищающие и обезжиривающие свойства. Уксус способен устранить сильные и стойкие запахи и эффективно удалить жир с нагаром. Подходит такой простой метод для всех, кто хочет держать духовку чистой.

Сначала наполните миску водой и добавьте внутрь 2 стакана обычного или яблочного уксуса. Тогда поставьте миску в разогретую духовку до 180 градусов. Оставьте ее там на 15 минут. За это время уксус успеет испариться, проникнет в труднодоступные место, расщепит весь жир и грязь.

Далее миску надо вынуть и дать духовке время на охлаждение. Когда она немного остынет, протрите все поверхности мягкой тканью или губкой, чтобы удалить остатки загрязнений.



Вода и уксус уберет все загрязнения / Фото Pexels

Специалисты говорят, что уксус способен справиться с насыщенным запахом рыбы, жира или пригоревшей пищи. Пары уксуса размягчают жир и нагар, а это упрощает их удаление.

В качестве альтернативы, вы можете использовать миску с лимоном. Ее надо наполнить горячей водой и добавить нарезанный ломтиками лимон. Поместите средство в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. После того, как миску заберете из духовки, внутри все будет очень красиво пахнуть. Эти несколько простых методов помогут вам поддерживать чистоту.