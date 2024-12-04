Если вы хотите получить этот несравненный аромат только что выстиранной одежды на всех своих вещах, вы можете попробовать несколько чрезвычайно простых способов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Почистите стиральную машину

Причиной отсутствия приятного запаха может быть загрязнение в стиральной машине. Если это так, все, что вам нужно сделать – это почистить ее. Сначала всегда проверяйте инструкции по чистке в руководстве к технике.

Обычно эксперты рекомендуют чистить стиральную машинку по крайней мере раз в месяц или каждые 30 циклов стирки, чтобы предотвратить накопление грязи и моющего средства в барабане и фильтрах.

Стирайте вещи небольшими порциями

Конечно, большинство людей ждут, пока не наберется полная корзина белья перед тем, как бросать ее в стирку. Но никогда нельзя класть в машинку больше одежды, чем она может выдержать.

Всегда оставляйте немного свободного места в барабане. Или же разделяйте свою одежду на несколько партий вместо одной огромной охапки. Так вы точно добьетесь лучшего запаха белья.



В стиральной машине нужно оставлять место / Фото Pexels

Не оставляйте мокрую одежду в барабане

Одна и наиболее распространенных ошибок, которые приводят к тому, что одежда неприятно пахнет – это то, что люди забывают вынимать ее сразу же после того, как закончится цикл стирки. Для появления запаха обычно требуется несколько часов, но медлить точно не стоит – сразу же вывешивайте одежду для просушки.

Используйте кондиционер для белья

Этот продукт – это отличный способ улучшить запах только что выстиранной одежды. Ингредиенты смягчителей наносятся на волокна ткани, и это помогает бороться со складками, уменьшает статику и придает белью мягкость и свежий аромат.