Фарбування в оселі може призвести до появи крапель, розливів чи бризок. Втім панікувати не треба, адже щоб уникнути їх, варто застосувати кілька дієвих методів.

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Перед тим, як очищувати підлогу від фарби, варто перевірити на якій вона основі – водній чи олійній. Занурте тампон в медичний спирт. Поліруйте ним заплямовану частину з фарбою 10 секунд. Якщо на тампоні є фарба, то це означає, що вона на водній основі, тож її можна видалити засобом для миття посуду чи лимонним соком.

Якщо на тампоні немає фарби – вона олійна, і видалити її важче. Для цього вам знадобиться спеціальний розчинник.

Засіб для миття посуду

Змішайте теплу воду із засобом для миття посуду таким чином, щоб утворилася піна. Занурте ганчірку з мікрофібри та спробуйте відмити фарбу. За потреби ви можете скористатися пластиковим шпателем.

Спирт і лимонний сік

Змішайте медичний спирт з лимонним соком (3:1). Занурте тканину в цей розчин та залиште на фарбі кілька хвилин. Приблизно через п'ять хвилин використовуйте вологу тканину та пластиковий шпатель, щоб зіскребти фарбу. Як альтернативу можна використовувати щітку з нейлоновою щетиною, щоб видалити фарбу.

Засіб для зняття фарби

Масляну фарбу складніше видалити з паркетної підлоги, тому варто скористатися спеціальним засобом для зняття фарби чи розчинником – скипидаром чи уайт-спірітом.

Нанесіть на ганчірку розчин та втирайте до моменту, поки фарба не почне відшаровуватися. Після цього промийте очищену ділянку чистою водою.