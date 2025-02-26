Неприємна проблема зникне швидко і назавжди: як відмити сечовий камінь з унітаза

Як би часто та ретельно не чистили унітаз, з часом він жовтішає через наліт, а також на ньому може з'явитися сечовий камінь, що суттєво псує вигляд туалету.

Іржа та сечовий камінь на унітазі – це поширена та дуже неприємна проблема, з якою доводилося стикатися практично усім. І миритися з нею точно не варто, тож 24 Канал розповідає, як відмити навіть складні забруднення.

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Чим розчинити сечовий камінь в унітазі?

Якщо ви вже намагалися використати звичайну побутову хімію, тоді ви знаєте, що у боротьбі із сечовим каменем вона допомагає не завжди. Засоби прибирають неприємний запах та підтримують поверхневу чистоту. А ось для того, аби прибрати застарілі, складні забруднення, потрібно скористатися іншими засобами.

Звісно, в магазинах ви можете знайти чимало продуктів, які допоможуть прибрати і іржу, і сечовий камінь, та якщо ви хочете заощадити чи намагаєтеся уникати використання агресивної хімії у своєму домі, тоді можна використати й натуральні, безпечні засоби.

Зокрема, одним з найбільш надійних вважається оцет – його можна купити за копійки, а потім в чистому вигляді нанести на унітаз там, де він найбільш забруднений. Можна оцет також змішати з содою – тоді ефект вас однозначно порадує.

Візьміть стакан оцту та доведіть його до кипіння. Вже після того, як вимкнете конфорку, додайте у нього столову ложку соди. Коли суміш трохи вичахне, нанесіть її на іржу та залиште там на кілька годин.



Унітаз потрібно якісно чистити / Фото Pexels

Ви помітите, що іржа та сечовий камінь розчинилися повністю – і після цього воду в унітазі потрібно змити. Також ви можете налити оцет в бачок унітаза, аби він потрапляв на стінки сантехніки кожного разу, коли ви змиваєте воду. Цей метод допоможе і очистити бачок від надокучливої іржі.

Але оцет та сода – це не єдиний дієвий спосіб прибрати сечовий камінь – також у цьому допоможе засіб з аміаку. Спершу потрібно прибрати усю воду зі зливу, вдягнути рукавички та додати у відро два літри води.

У воду додайте 100 мілілітрів перекису водню та 50 мілілітрів аміаку. З аміаком працювати потрібно дуже обережно – переконайтеся, що в цей момент вдома немає дітей та домашніх тварин.

Розчин залийте в унітаз, щіткою потріть наліт та поверхню, аби засіб вступив у взаємодію з брудом. Закрийте кришку та почекайте кілька годин – після цього знову потріть сантехніку та промийте унітаз чистою водою.