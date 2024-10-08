Мильні розводи та наліт не лише псують естетичний вигляд ванної, але й здатні зруйнувати її поверхню, пишуть Поради 24. Саме тому важливо відмивати ванну від жовтого нальоту, поки він не перетворився на стійкий осад.

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Відмити ванну можна завдяки трьом способам, якими вже давно користуються безліч домогосподинь.

Сода та оцет

Візьміть 0,5 склянки харчової води, пів склянки води та четвертину склянки оцту. Всі інгредієнти змішайте, нанесіть засіб на поверхню й залишіть на годину. Після цього ретельно витріть губкою та змийте водою.

Сода з перекисом водню

Цей спосіб дозволить відмити ванну за 5 хвилин, без жодних зусиль. Змішайте одну частину соди з двома частинами перекису. Нанесіть розчин на брудну ділянку та залишіть на одну годину. Через певний час все треба змити.



Лайфхаки, які допоможуть відмити ванну до блиску / Фото Pexels

Білизна або хлорка

Хлорка містить активні компоненти, від яких ванна буде не лише чистою, але й набуде антибактеріального ефекту. Спочатку заповніть ванну холодною водою, влийте туди пляшку хлорки чи білизни та залишіть на ніч. Вранці воду спустіть та добре промийте стінки.

Кисневий відбілювач

Чавунну ванну від жовтого нальоту можна очистити за допомогою кисневого відбілювача. Потрібно 1 столову ложку порошку розчинити в 1 літрі теплої води й нанести на забруднене місце, потерти й залишити на 30 хвилин. Після цього все треба змити, а жовтизна повинна зникнути.