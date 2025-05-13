Чим відмити витяжку за 10 хвилин: буде як нова

Кухонна витяжка дуже часто забруднюється й накопичує на собі жир, тому час від часу її обов’язково потрібно мити, щоб надати блиску й позбавити від усіх забруднень. Розв'язувати проблему з витяжкою можна за кілька хвилин. Вам лише знадобиться один копійчаний засіб.

Витяжка є важливою на кожній кухні, оскільки витягує всі аромати під час приготування їжі, щоб вони не просочилися в інші кімнати, пише 24 Канал з посиланням на Еxpress. Коли на плиті часто щось смажиться, то бризки від олії можуть опинитися навіть на витяжці, тому жирові відкладення варто швидко вимивати.

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Чим відмити витяжку

Існує простий спосіб, який допоможе легко та швидко відмити витяжку від жиру. Брудні поверхні легко відмиються, якщо ви змішаєте воду та харчову соду до утворення пасти. Сода чудово розчиняє жир та харчові залишки, тому вам навіть не доведеться купувати дорогий засіб. Пасту можна розмішати в невеличкій посудині.

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Отриману суміш треба нанести на брудні ділянки за допомогою губки й залишити на певний час, щоб дати змогу соді проникнути глибше й розпушити забруднення. Після зазначеного часу, просто все протріть вологою губкою. Щоб прибрати всі залишки, можна насухо протерти витяжку чистою й сухою ганчіркою.



Сода чудово відчищує витяжку / Фото Pexels

Під час миття витяжки не варто забувати про очищення фільтрів. Їх треба зняти й помістити у велику миску з теплою водою. Насипте зверху соду й залишіть її фільтри на кілька хвилин. За цей час жир почне розчинятися, тоді їх почистіть за допомогою губки й все ретельно вимийте під проточною водою.

До слова! Чистити треба не лише витяжку на кухні. Раніше ми вже розповідали, що потрібно прибирати щодня для ідеального порядку в оселі.

Чим частіше ви будете мити витяжку, тим довше вона вам прослужить та буде залишатися в чудовому стані.