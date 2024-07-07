Зелений наліт всередині бутля для води зникне: простий спосіб на дві хвилини

Наліт всередині пляшки може стати справді проблематичним: через вузьке горлечко вимити його губкою неможливо, і неясно, чи можна пити воду з такого бутля.

Чимало людей зберігають питну воду у пластикових бутлях, і саме так зручно запасатися також і водопровідною водою на випадок її вимкнення. Втім, незалежно від об'єму пляшки, на її дні рано чи пізно почне накопичуватися зелений наліт.

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Чому вода зеленіє в пляшці

Причина утворення зеленого нальоту на стінках пляшки на диво проста – поява водоростей, які активно розмножуються у будь-якій тарі, де зберігається вода. І розмножуються спори повітрям, тож потрапляють у пляшку тоді, коли ви її відкриваєте.

Але просто так вони не активізуються – для цього вам потрібно створити їм правильні умови, а саме світло та тепло. Так ви запустите реакцію фотосинтезу, внаслідок якої почне виділятися хлорофіл – і саме він і є цим зеленим нальотом.

Як відчистити пляшку від нальоту

Якщо вода у вас зберігається у 5-літровому бутлі, ви можете почистити його досить просто будь-яким зручним для вас способом.

Сода

Луг – це чудовий засіб для очищення будь-якої місткості від водоростей, запаху та нальоту. Вам потрібно змішати 200 грамів соди з водою так, щоб вийшла густа каша без грудочок. Після цього перекладіть її в пляшку, додайте води та потрясіть місткість, щоб сода розподілилася по стінках.

Сіль

Сіль – це не тільки продукт для консервації, але й досить ефективний засіб для очищення. Втім, її вам потрібно буде змішати із засобом для миття посуду. Зробити це потрібно у такій пропорції: