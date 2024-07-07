Зеленый налет внутри бутыли для воды исчезнет: простой способ на две минуты

Налет внутри бутылки может стать действительно проблематичным: из-за узкого горлышка вымыть его губкой невозможно, и неясно, можно ли пить воду из такой бутыли.

Многие хранят питьевую воду в пластиковых бутылях, и именно так удобно запасаться также и водопроводной водой на случай ее отключения. Впрочем, независимо от объема бутылки, на ее дне рано или поздно начнет накапливаться зеленый налет.

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Почему вода зеленеет в бутылке

Причина образования зеленого налета на стенках бутылки удивительно проста – появление водорослей, которые активно размножаются в любой таре, где хранится вода. И размножаются споры воздухом, поэтому попадают в бутылку тогда, когда вы ее открываете.

Но просто так они не активизируются – для этого вам нужно создать им правильные условия, а именно свет и тепло. Так вы запустите реакцию фотосинтеза, в результате которой начнет выделяться хлорофилл – и именно он и является этим зеленым налетом.

Как отчистить бутылку от налета

Если вода у вас хранится в 5-литровой бутыли, вы можете почистить ее достаточно просто любым удобным для вас способом.

Сода

Щелочь – это отличное средство для очистки любой емкости от водорослей, запаха и налета. Вам нужно смешать 200 граммов соды с водой так, чтобы получилась густая каша без комочков. После этого переложите ее в бутылку, добавьте воды и потрясите емкость, чтобы сода распределилась по стенкам.

Соль

Соль – это не только продукт для консервации, но и достаточно эффективное средство для очистки. Впрочем, ее вам нужно будет смешать со средством для мытья посуды. Сделать это нужно в такой пропорции: