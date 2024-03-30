Як відновити липучки на дитячому взутті: на замітку батькам

З часом у взутті зношується не тільки підошва, але і зменшується ефективність липучок, ниток та інших дрібничок. Для того, щоб не довелося замінювати пару взуття, варто знати всього один простий лайфхак.

Взуття з липучками, особливо для дітей – це не тільки комфортно, але і надзвичайно практично. Втім, тільки протягом деякого часу, адже згодом липучки неодмінно втрачають ефективність. Втім, все можна виправити.

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Зазвичай липучки стають не такими ефективними через розпушування м'якої частини, або ж через те, що до поверхні прилипає бруд, залишки ниток та інших матеріалів. Та всього один предмет допоможе вам відновити працездатність липучок, і вони виглядатимуть зовсім новенькими.

Як відновити липучку

Все, що вам потрібно для відновлення липучки – це сірник або запальничка. Просто підпаліть верхню частину липучки – проте це потрібно робити дуже обережно; пам'ятайте про безпеку та проводьте цю процедуру у місці, де поряд буде вода. Так ви зможете загасити вогонь за потреби, якщо щось піде не так.

Липучку можна легко відновити / Інстаграм Олександри Чорій

Після цього ви можете уважно видалити залишки сміття, скориставшись голкою. Ваша липучка буде виглядати як нова. Ви можете користуватися цим способом неодноразово, адже так ви можете легко продовжити життя вашого взуття, і вам не доведеться купувати нову пару.

Ще один спосіб – скористатися зубною щіткою. Для цього вам потрібно покласти взуття із липучкою на рівну поверхню та короткими і різкими рухами пройтися по липучці зубною щіткою. Так ви зможете дуже легко видалити і бруд, і зайві ворсинки, що могли забитися у липучку.

Також можна використати і липкий валик для ворсу – липкий валик потрібно прокотити по липучці з одного краю до іншого. За потреби замініть шар на валику. Як альтернативу ви можете також використати шматок скотчу.