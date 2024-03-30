Как восстановить липучки на детской обуви: на заметку родителям

Со временем в обуви изнашивается не только подошва, но и уменьшается эффективность липучек, ниток и других безделушек. Для того, чтобы не пришлось заменять пару обуви, стоит знать всего один простой лайфхак.

Обувь с липучками, особенно для детей – это не только комфортно, но и чрезвычайно практично. Впрочем, только в течение некоторого времени, ведь со временем липучки непременно теряют эффективность. Впрочем, все можно исправить.

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Обычно липучки становятся не такими эффективными из-за разрыхления мягкой части, или из-за того, что к поверхности прилипает грязь, остатки ниток и других материалов. Но всего один предмет поможет вам восстановить работоспособность липучек, и они будут выглядеть совсем новенькими.

Как восстановить липучку

Все, что вам нужно для восстановления липучки – это спичка или зажигалка. Просто подожгите верхнюю часть липучки – однако это нужно делать очень осторожно; помните о безопасности и проводите эту процедуру в месте, где рядом будет вода. Так вы сможете потушить огонь при необходимости, если что-то пойдет не так.

Липучку можно легко восстановить / Инстаграм Александры Чорий

После этого вы можете внимательно удалить остатки мусора, воспользовавшись иглой. Ваша липучка будет выглядеть как новая. Вы можете пользоваться этим способом неоднократно, ведь так вы можете легко продлить жизнь вашей обуви, и вам не придется покупать новую пару.

Еще один способ – воспользоваться зубной щеткой. Для этого вам нужно положить обувь с липучкой на ровную поверхность и короткими и резкими движениями пройтись по липучке зубной щеткой. Так вы сможете очень легко удалить и грязь, и лишние ворсинки, что могли забиться в липучку.

Также можно использовать и липкий валик для ворса – липкий валик нужно прокатить по липучке с одного края к другому. При необходимости замените слой на валике. В качестве альтернативы вы можете также использовать кусок скотча.