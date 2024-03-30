Гладиолусы любят солнце, поэтому в клумбе надо для них выделить солнечный участок. Важно их выращивать на ровных местах, без наклона. Цветы любят дренированную почву со средней плодородностью. Кислые или известковые почвы гладиолусам не подходят.

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Когда сажать гладиолусы

Вообще участок для гладиолусов советуют перекопать еще осенью, удобрив почву органическими и минеральными удобрениями, а сажать можно уже в конце апреля или в начале мая. Важно, чтобы земля была прогрета до 10 градусов тепла.

Подготовка к посадке

Луковицы гладиолусов надо готовить к посадке где-то за месяц. Их надо очистить от сухих чешуек, которые могут мешать росту побегов. После очистки их надо разложить в коробки и перенести в теплое помещение от 22 градусов тепла для пробуждения.

Уже перед самой посадкой их надо замочить в слабом растворе марганцовки или медного купороса.



Правила ухода за гладиолусами / Фото Pexels

Как сажать гладиолусы

Высаживать луковицы надо на глубину, которая втрое превышает диаметр самих клубней (от 10 до 15 сантиметров). Высаживайте в рядки или глубокие ямы – для расположения минигрупп. На дно надо засыпать несколько сантиметров песка, а сверху субстратом.

Особенности ухода за гладиолусами

За гладиолусами надо ухаживать, чтобы растение полноценно зацвело, и достаточно несколько простых процедур.

В засуху подливайте цветы. На каждый квадратный метр надо 1 литр воды. После полива землю хорошо рыхлите.

Подпитывать цветы можно тогда, когда начнет расти третий листок. Для этого используйте 30 граммов азотных, фосфорных и 20 граммов калийных удобрений. Вторую подкормку можно вносить, когда цветок уродит шесть листьев (по 15 граммов каждого предыдущего компонента или 30 граммов осенней смеси).

Увядшие соцветия удаляйте, чтобы помешать появлению вредителей и возбудителей болезней. Для высоких сортов примените опору.