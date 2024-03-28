Чтобы цветы зацвели уже летом, их надо посадить в апреле. Это идеальный месяц для посадки растений, потому что температура воздуха уже достаточно прогревается на этот период, поэтому цветы быстрее примутся.

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Садоводы поделились несколькими видами цветов, которые надо посадить именно в апреле, за месяц до Пасхи.

Космея

Эти похожие на ромашку цветы в разных цветах являются легкими в выращивании и обильно цветут. Просто посейте семена космеи в хорошо дренированную почву на солнечном месте. Летом они расцветут и будут привлекать бабочек и пчел в ваш сад.

Подсолнух

Эти цветы украсят любой сад благодаря высоким стеблям и яркому желтому цвету. Сажать цветы надо в хорошо плодородную почву.



Подсолнечник можно сажать в апреле / Фото Pexels

Календула

Семена календулы надо сажать в солнечном или затененном месте во влажную, хорошо дренированную почву. Разноцветные цветы точно украсят любую клумбу возле дома.

Настурция

Семена настурции надо посеять на солнечном месте или частично затененном, но не сильно, потому что цветы хотят солнца. Что интересно, садоводы говорят, что эти цветы являются съедобными, поэтому их можно добавлять в салат или делать кулинарные произведения с помощью ярких цветов.

Душистый горошек

Эти цветы имеют волшебный аромат. Семена надо сеять во влажную, дренированную почву, которая обогащена компостом. Сделайте опору для цветка, поскольку он любит обвиваться вокруг чего-то.