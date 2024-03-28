В середине весны дачники имеют много забот на участке, поэтому важно держать под рукой список обязательных посадочных культур, чтобы ничего не упустить.

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Апрель считается самым продуктивным месяцем для дачников, поскольку на это время приходится много посадок и посевов. Это также идеальный месяц, чтобы успеть посадить все до Пасхи.

Подкормка грядок

Перед тем, как начать посадку овощей, грядку надо заранее подготовить. Уберите с участка весь мусор и перекопайте верхний слой почвы. После этого грядки надо посыпать удобрениями и закопать.

Посадка овощей в теплице

Апрель – лучший месяц для пересадки или посева в теплице капусты, огурцов, помидоров, сладкого перца. В теплице можно выращивать рассаду цветов – бархатцы, георгины или астры.

Посадка овощей на рассаду

Обычно, овощи на рассаду высаживают еще в феврале или в начале марта, однако есть и поздние культуры, поэтому их охотно можно посадить в апреле. Это помидоры, капуста, кабачки, огурцы и тыква.

Овощи посажены в апреле на рассаду надо пересадить в открытый грунт в мае, когда появится несколько листочков.



Названы овощи, которые надо посадить в апреле / Фото Pexels

Посев овощей в открытый грунт

Есть овощи, которые не очень боятся непрогретого воздуха, поэтому их можно высаживать уже в апреле. В общем, весна пришла вовремя, поэтому никаких заморозков уже больше бы не должно было быть, впрочем некоторые овощи не являются требовательными к солнцу и теплу, поэтому их уже можно смело сажать в середине весны.

В начале месяца: горох, редис, редька;

Первая половина апреля: сельдерей, укроп, петрушка, салат;

Вторая половина месяца: ранняя капуста и помидоры;

Конец апреля: морковь, лук, тыква, кабачки тыква кабачки.

В апреле также уже можно начинать сажать картофель. Важно, чтобы почва для посадки прогрелась до +7° тепла, днем должно быть не менее +10 – 12° тепла, а ночью +5° тепла и выше. Когда такая температура будет минимум неделю времени – можно начинать сажать самый популярный сельскохозяйственный овощ.