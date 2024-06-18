Як повернути одягу насичений колір: ефективні та перевірені методи

Постійне прання призводить до того, що якість та колір речей починає втрачатися й має вицвілий вигляд. Щоб зберегти колір радимо скористатися дієвими порадами від фахівців, які дійсно працюють.

Що зробити, щоб відновити колір одягу

Важливо дотримуватись кількох правил, які не призведуть до зміни кольору тканини. Одяг треба прати в правильній температурі, дотримуючись рекомендацій виробника. Якщо боїтеся, що вбрання може вицвісти – періть руками або встановіть делікатний режим.

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Вивертайте одяг навиворіт, перш ніж ставити його в барабан пральної машинки. Найкоротша програма прання змиває менше фарби, тож застосовуйте її у випадку, коли не хочете, щоб вода вимила колір. А ще не варто сушити білизну під прямим сонячним промінням.



Деякі методи здатні повернути одягу колір / Фото Pexels

Як повернути вицвілий колір

Найпопулярнішим домашнім засобом вважається розчин холодної води та солі. У ньому треба змочити той одяг, який втратив колір. Також добре допомагає суміш води та харчової соди. На 1 літр води потрібно 1 столову ложку соди. У цьому розчині змочіть одяг на 10 хвилин, а тоді просушіть в тіні.

Ще можна застосувати інший розчин з содою. Для цього треба додати порошок у воду та змочити вбрання на 3 години, періодично помішуючи. Після цього відправте одяг у пральну машинку та додайте розчин з сіллю замість кондиціонера. На 100 мілілітрів води потрібна столова ложка солі.

Як повернути одягу білий колір

У 5 літрах води розчиніть 6 столових ложок соди та 2 ложки нашатирю та перекису водню. Нагрійте розчин до 50 градусів, замочіть в ньому речі на 3 години та періодично помішуйте. Після цього одяг треба віджати, випрати та висушити на свіжому повітрі.

Пожовклу річ можна також замочити на 10 хвилин у воді з перекисом водню ( на літр води потрібна 1 столова ложка перекису водню). Ефектною також вважається суміш води та лимонного соку.