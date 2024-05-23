Треба знати всім дівчатам: як відрізнити колорування волосся від фарбування

Фарбування та колорування мають деякі відмінності. Не всі дівчата зможуть відрізнити ці дві техніки, тож спробуємо дізнатися, як не плутати ці два поняття.

Колір волосся здатен змінити зовнішній вигляд та, безумовно, підкреслити індивідуальність. Вже багато років колорування є доволі популярним, оскільки надає волоссю відтінок природного кольору. Цей процес надає волоссю живого блиску та об’єму.

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Як відрізнити фарбування від колорування

Фарбування волосся – популярна beauty-процедура, яка супроводжується нанесенням на волосяні стрижні спеціальної суміші для зміни натурального кольору. До неї вдаються, щоб приховати сивину, кардинально змінити імідж або зробити природний відтінок пасм більш насиченим і яскравим.

А от з колоруванням все дещо складніше. Цей процес не є таким швидким, як фарбування, втім має істотні відмінності. Колорування передбачає додавання відблисків певного відтінку до основного кольору волосся, а фарбування повністю змінює колір волосся на новий однорідний відтінок.



Колорування надіє волоссю природого відтінку / Фото Unsplash

Колорування дозволяє досягти певного мілірованого ефекту. Якщо фарбування є більш різким, контрасним і виразним, то колорування створює плавні й натуральні переходи між кольорами.

Здебільшого колоруваня підходить тим, хто хоче, щоб волосся мало натуральний вигляд. Це найкращий метод для дівчат, які уникають радикальних змін.

Фарбування та колорування здатні однаково приховати сивину, втім у першому випадку фарба ляже на волоссі насиченіше, а при колоруванні відтінок буде підібрано максимально близько до природного кольору волосся.