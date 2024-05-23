Надо знать всем девушкам: как отличить колорирование волос от окрашивания

Окрашивание и колорирование имеют некоторые различия. Не все девушки смогут отличить эти две техники, поэтому попробуем узнать , как не путать эти два понятия.

Цвет волос способен изменить внешний вид и, безусловно, подчеркнуть индивидуальность. Уже много лет колорирование является довольно популярным, поскольку придает волосам оттенок естественного цвета. Этот процесс придает волосам живой блеск и объем.

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Как отличить окрашивание от колорирования

Окрашивание волос – популярная beauty-процедура, которая сопровождается нанесением на волосяные стержни специальной смеси для изменения натурального цвета. К ней прибегают, чтобы скрыть седину, кардинально изменить имидж или сделать естественный оттенок прядей более насыщенным и ярким.

А вот с колорированием все несколько сложнее. Этот процесс не является таким быстрым, как окрашивание, впрочем, имеет существенные отличия. Колорирование предусматривает добавление бликов определенного оттенка к основному цвету волос, а окрашивание полностью меняет цвет волос на новый однородный оттенок.



Колорирование придает волосам природный оттенок / Фото Unsplash

Колорирование позволяет достичь определенного милированного эффекта. Если окрашивание является более резким, контрастным и выразительным, то колорирование создает плавные и натуральные переходы между цветами.

В основном колорирование подходит тем, кто хочет, чтобы волосы имели натуральный вид. Это лучший метод для девушек, которые избегают радикальных изменений.

Окрашивание и колорирование способны одинаково скрыть седину, впрочем, в первом случае краска ляжет на волосах насыщеннее, а при колорировании оттенок будет подобран максимально близко к естественному цвету волос.