Фен помогает значительно сэкономить время и идеально высушивает волосы. Кроме того, с помощью щетки можно создать дополнительный объем или высушить идеально ровные пряди, чего не всегда можно достичь естественным высыханием волос.

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Почему вредно пользоваться феном для волос

Во время сушки волос феном, вода внутри их структуры расширяется и образует микропустоты с воздухом, что называется поврежденной структурой волос.

Впрочем даже во время пользования феном надо обязательно применять термозащиту. Применение этого средства помогает равномерно распределять горячий воздух из фена по волосам и избегать пережигания.

Чтобы не сильно вредить волосам, сушите их после того, как полотенце хорошо впитает всю лишнюю влагу. Применяйте для сушки температуру не выше, чем 210 градусов.



Сушить волосы феном стоит при низких температурах / Фото Unsplash

Некоторые специалисты говорят, что при использовании фена на расстоянии 15 сантиметров от волос, прибор ему не вредит, но воздух все же не стоит делать слишком горячим. Если придерживаться рекомендаций, то в целом волосы можно сушить 2 – 3 раза в неделю.

Многие думают, что сушить волосы естественным образом гораздо лучше, впрочем трихологи утверждают обратное. Оказывается, влажные волосы легко повреждаются, поскольку мокрые кутикулы волос растягиваются. А еще категорически запрещается ложиться спать с мокрой головой. От трения влажных волос о подушку, волосы истончаются и становятся ломкими.