Як відростити довге і густе волосся: додайте у шампунь ароматний засіб

Кожна дівчина мріє про красиве, довге й густе волосся, однак відростити його не так вже й легко. Для цього знадобиться витратити чимало часу й зусиль. На ріст волосся впливає багато чинників, але є один лайфхак, який справді має вражаючий ефект.

Щоб волосся росло здоровим й довгим, треба звертати увагу на раціон, вживати достатню кількість води, обмежувати пасма в термічній обробці та приділяти належну увагу засобам для догляду, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

Читайте також Щоб не змити удачу та багатство: 3 дні тижня, коли не можна мити голову

Як відростити довге волосся

Виявляється, є один лайфхак, який допомагає відростити чудову шевелюру. За словами експертів, чайна ложка кави здатна вплинути на ріст волосся. Науковиця Джанін Боурінг зазначила, що кофеїн допомагає відростити пасма й навіть вплинути на густину.

До речі, знайти шампуні за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Все, що треба зробити – додати до шампуню чайну ложку меленої кави. Її не треба засипати у шампунь. Достатньо буде додати мелену каву на руку під час кожного миття. Вимийте кавовим шампунем ним голову й ретельно все змити, щоб між волоссям та на шкірі голови не залишилося кавових крупинок.

Через те, що кава темна, вона здатна вплинути на колір волосся, тому такий метод радять використовувати шатенкам чи брюнеткам. Дівчатам зі світлим волоссям від цієї ідеї краще відмовитися.



Миття волосся з кавою пришвидшує ріст / Фото Pexels

Для кращого очищення шкіри голови, волосся рекомендовано мити двічі. Перший раз волосся можна помити з меленою кавою, а от вже другий раз очищувати пасма варто без кави.

Нанесення шампуню перший раз призводить до змивання секрету сальних залоз, бруду та засобів стайлінгу, які залишаються на локонах. Під час другого миття очищається шкіра голови, тому фахівці завжди рекомендують мити волосся двічі.

До речі! В одному з матеріалів ми розповіли, як швидко вивести воші з волосся. Для виведення вошей рекомендується використовувати природні методи.

Важливим також залишається черговість використання маски та кондиціонера. Запам’ятайте, що після миття волосся шампунем спочатку потрібно наносити маску для волосся, а після неї – кондиціонер чи бальзам. Почерговість нанесення є дуже важливою, оскільки маска проникає глибоко в структуру волосся й живить його, а кондиціонер закриває відкриті лусочки після маски.