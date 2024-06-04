Кімнатні мухи вже не будуть турбувати: позбутися їх зовсім просто

Кімнатні мухи – це досить неприємні комахи, і більшість людей за всяку ціну прагнуть їх позбутися. Зустрічаються вони практично скрізь, де живуть люди, і не тільки дзижчать, але ще й відкладають яйця на різноманітні поверхні.

Велика кількість кімнатних мух може спершу викликати тільки роздратування шумом, але насправді вони можуть також поширювати хвороби, тож їх точно потрібно позбутися. І існує чимало простих і безпечних способів, які вам допоможуть.

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Чи шкідливі кімнатні мухи

У багатьох випадках засилля кімнатних мух – це тільки неприємність. Проте іноді комахи можуть також переносити віруси та бактерії, які поширюються, коли вони кусають людину. І ось кілька з хвороб, які можуть переносити мухи:

харчове отруєння;

холера;

кишкова паличка;

черевний тиф;

дизентерія;

туберкульоз;

очні інфекції.

Як позбутися домашніх мух

В магазинах можна знайти безліч хімічних засобів проти мух, а саме пестицидів. Проте у більшості випадків набагато краще буде позбутися їх природними шляхами. І ось деякі способи, які можуть виявитися корисними.



Мух можна вигнати з дому / Фото Pexels

Трави та квіти

Якщо ви висадите кілька видів трав та квітів у себе в саду та на вулиці біля вікон, це може не допустити у дім мух. Також деякі з цих рослин можна тримати і у горщиках на підвіконні квартири:

базилік;

чорнобривці%

лаванда;

лавровий лист;

м'ята.

Оцет та мило для посуду

Якщо ви хочете більш швидкий спосіб, що потребує менше зусиль, тоді ви можете використати суміш оцту та засобу для посуду. Вам потрібно змішати яблучний оцет з кількома краплями засобу і залити суміш у високу склянку. Після цього накрийте її поліетиленовою плівкою, а потім пробийте у ній отвори.

Тоді оцет буде приваблювати мух, але після того, як вони потраплять у оцет, вони вже не зможуть вибратися.

Гострий перець і вода

Перець – це ще один засіб, який може непогано відлякувати кімнатних мух. Його потрібно змішати із водою та розпилити навколо будинку. Тоді мухи не будуть наближатися до оселі.