Комнатные мухи уже не будут беспокоить: избавиться от них совсем просто
Источник:Healthline
Комнатные мухи это довольно неприятные насекомые, и большинство людей любой ценой стремятся от них избавиться. Встречаются они практически везде, где живут люди, и не только жужжат, но еще и откладывают яйца на разнообразные поверхности.
Большое количество комнатных мух может сначала вызвать только раздражение шумом, но на самом деле они могут также распространять болезни, поэтому от них точно нужно избавиться. И существует немало простых и безопасных способов, которые вам помогут.
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Вредны ли комнатные мухи
Во многих случаях засилье комнатных мух – это только неприятность. Однако иногда насекомые могут также переносить вирусы и бактерии, которые распространяются, когда они кусают человека. И вот несколько из болезней, которые могут переносить мухи:
- пищевое отравление;
- холера;
- кишечная палочка;
- брюшной тиф;
- дизентерия;
- туберкулёз;
- глазные инфекции.
Как избавиться от домашних мух
В магазинах можно найти множество химических средств против мух, а именно пестицидов. Однако в большинстве случаев гораздо лучше будет избавиться от них естественными путями. И вот некоторые способы, которые могут оказаться полезными.
Мух можно выгнать из дома / Фото Pexels
Травы и цветы
Если вы высадите несколько видов трав и цветов у себя в саду и на улице возле окон, это может не допустить в дом мух. Также некоторые из этих растений можно держать и в горшках на подоконнике квартиры:
- базилик;
- бархатцы;
- лаванда;
- лавровый лист;
- мята.
Уксус и мыло для посуды
Если вы хотите более быстрый способ, что требует меньше усилий, тогда вы можете использовать смесь уксуса и средства для посуды. Вам нужно смешать яблочный уксус с несколькими каплями средства и залить смесь в высокий стакан. После этого накройте его полиэтиленовой пленкой, а затем пробейте в нем отверстия.
Тогда уксус будет привлекать мух, но после того, как они попадут в уксус, они уже не смогут выбраться.
Острый перец и вода
Перец – это еще одно средство, которое может неплохо отпугивать комнатных мух. Его нужно смешать с водой и распылить вокруг дома. Тогда мухи не будут приближаться к дому.