Павуки більше ніколи не повернуться в дім: ось простий спосіб їх позбутися

Павуки – це набридливі істоти, які також можуть бути надзвичайно неприємними, якщо оселилися у вас вдома. Та позбутися їх простіше, ніж може здатися спершу.

Більшість павуків нешкідливі для людини, але побачити їх у ванній чи на кухні все ще неприємно. Та всього кілька простих і природних способів змусять їх тікати геть з вашої оселі, пише Country Living.

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Олія перцевої м'яти

Чимало сильних запахів відлякують павуків, і ви можете скористатися цим. При цьому запахи необов'язково мають бути неприємними – деякі ароматизатори для дому можуть чудово виконати роботу.

Перцева м'ята є особливо популярним способом. Вам достатньо додати 20 крапель у пляшку з розпилювачем і водою, та оббризкати ті поверхні в домі, де ви помічали павуків.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Кориця

Ось ще один приємний запах, що може відлякати небажаних істот з будинку. Ця пряність доступна у різних формах: ви можете використати палички чи порошок, а також ароматичні свічки чи олію із запахом кориці – все це чудово працюватиме проти навали павуків.



Кориця може відлякати павуків / Фото Pexels

Оцет

Оцет, звісно, не такий ароматний, як решта засобів, але він надзвичайно ефективний. Вам потрібно буде наповнити пляшку з пульверизатором наполовину білим оцтом, а наполовину водою, та обприскати розчином кути, щілини та тріщини.

Намагайтеся уникати лакованих поверхонь, адже це може їх пошкодити.