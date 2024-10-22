Пауки больше никогда не вернутся в дом: вот простой способ от них избавиться

Пауки – это надоедливые существа, которые также могут быть чрезвычайно неприятными, если поселились у вас дома. Но избавиться от них проще, чем может показаться сначала.

Большинство пауков безвредны для человека, но увидеть их в ванной или на кухне все еще неприятно. И всего несколько простых и естественных способов заставят их бежать прочь из вашего дома, пишет Country Living.

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Масло перечной мяты

Немало сильных запахов отпугивают пауков, и вы можете воспользоваться этим. При этом запахи необязательно должны быть неприятными – некоторые ароматизаторы для дома могут прекрасно выполнить работу.

Перечная мята является особенно популярным способом. Вам достаточно добавить 20 капель в бутылку с распылителем и водой, и обрызгать те поверхности в доме, где вы замечали пауков.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Корица

Вот еще один приятный запах, что может отпугнуть нежелательных существ из дома. Эта пряность доступна в различных формах: вы можете использовать палочки или порошок, а также ароматические свечи или масло с запахом корицы – все это прекрасно будет работать против нашествия пауков.



Корица может отпугнуть пауков / Фото Pexels

Уксус

Уксус, конечно, не такой ароматный, как остальные средства, но он чрезвычайно эффективен. Вам нужно будет наполнить бутылку с пульверизатором наполовину белым уксусом, а наполовину водой, и опрыскать раствором углы, щели и трещины.

Старайтесь избегать лакированных поверхностей, ведь это может их повредить.