Не викидайте бадилля від помідорів: ось 5 способів його використати

Все, що росте на вашому городі, насправді можна використати, навіть якщо ви поки що не знаєте, як. І бадилля від помідорів – зовсім не виняток.

Якщо після збору урожаю помідорів на вашому городі залишилося чимало бадилля цих рослин, не поспішайте його позбуватися. Насправді воно може виявитися неабияк корисним.

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Війна зі шкідниками

Якщо на вашому городі є засилля шкідників, тоді бадилля помідорів – це саме те, що треба. Виявляється, більшість неприємних комах ненавидять соланін – отруйну сполуку, що міститься у томатному бадиллі.

Вам знадобиться 4 кілограми бадилля, яке потрібно буде подрібнити та залити відром теплої води. Після цього настоюйте розчин приблизно 4 години, поставте на плиту та прокип'ятіть на невеликому вогні під кришкою десь пів години.

Потім процідіть відвар, розбавте водою у пропорції 1:4 та додайте 40 – 50 грамів мила. Цим розчином можна обприскати уражені ділянки будь-якої культури.

Добриво

З бадилля ви також можете виготовити досить просте рідке зелене добриво. Воно точно буде корисне для ваших рослин на городі, тож наповніть бадиллям та бур'янами бочку на 2/3 та залийте все це водою. Накрийте місткість плівкою і зробіть кілька отворів для газообміну.

Через тиждень літр цієї суміші розводьте у відрі води та підгодовуйте рослини під корінь.

Попіл

Ви могли про це не знати, проте попіл, отриманий після спалення томатного бадилля, може бути справжнім скарбом, що можна використовувати для підживлення культурних рослин. І вам потрібно тільки трохи почекати, поки кущі висохнуть, а після цього ви можете їх сміливо палити.



Бадилля можна перетворити на попіл / Фото Pexels

Мульча

Якщо ви хочете мульчувати свої рослини, тоді ви можете використати для цього саме бадилля помідорів. Такий спосіб дуже простий, але надзвичайно ефективний та результативний.

Компост

Помідорне бадилля можна використовувати також і для виготовлення компосту. Але перед тим, як вдаватися до цього методу, ви маєте врахувати, що воно розкладається досить довго. Тож перед тим, як додавати його в яму, не забудьте подрібнити зелень та полити спеціальними препаратами, аби прискорити перегнивання.