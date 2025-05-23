Тільки не викидайте: 6 найкращих способів використати бананову шкірку
- Бананову шкірку можна використовувати в кулінарії, для зволоження шкіри, відбілювання зубів і як натуральне добриво для рослин.
- Вона також допомагає захистити м'ясо від пересихання під час запікання та видаляти подряпини на підлозі, взутті чи одязі.
Багато хто вважає бананову шкірку сміттям та викидає її, навіть не замислюючись. Втім, дарма – адже вона може стати незамінним помічником і в прибиранні дому, і у садівництві.
Бананова шкіра – це сміття, яке має дивовижну кількість практичних застосувань у повсякденному житті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Отож, варто скористатися кількома популярними ідеями та на максимум використати цей корисний фрукт.
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Додайте у смузі чи банановий хліб
У невеликих кількостях бананову шкірку можна легко використовувати у кулінарії: в смузі та банановому хлібі вона додасть клітковини, не впливаючи на текстуру чи смак.
Пам'ятайте, що і як сам фрукт, після запікання шкірка має солодший смак та набагато м'якшу текстуру.
Захистіть м'ясо від пересихання
Якщо ви запікаєте м'ясо у мультиварці, ви можете додати до нього одну чи дві не надто стиглі шкірки безпосередньо перед запіканням. Вони будуть діяти, як бар'єр для вологи, і завдяки цьому м'ясо стає помітно соковитішим.
Водночас шкірки не надають страві бананового смаку – тільки легкий натяк на солодкість.
Зволожте шкіру
Бананова шкірка не тільки містить воду, але й багата на калій – а це робить її ефективним засобом для зволоження шкіри. Для того, щоб підвищити її тонус та полегшити сухість, потрібно нанести шкірку безпосередньо на лиці та залишити її так, масажуючи протягом 3 – 5 хвилин. Після цього змийте прохолодною водою, аби видалити залишки.
Відбіліть зуби
Якщо щодня протягом кількох хвилин натирати зуби банановою шкіркою, це може допомогти у відбіленні зубів та видалення плям. Оскільки бананова шкірка не містить жодних відбілювальних речовин, цей ефект, певно, є результатом тертя та видалення зубного нальоту.
Бананова шкірка використовується для догляду / Фото Pexels
Приберіть подряпини
Простий спосіб видалити подряпини та потертості на підлозі, взутті чи шкіряному одязі – це натерти його банановою шкіркою. Робити це потрібно внутрішньою стороною шкірки. Натуральний віск у ній допоможе прибрати будь-які сліди пошкоджень.
До речі, раніше ми вже ділилися креативними способами використати старі чайні пакетики – вони також неймовірно корисні у побуті.
Зробіть натуральне добриво для рослин
Бананові шкірки можуть стати цінним доповненням до компосту, але також їх можна використовувати і у якості простого та натурального добрива для кімнатних рослин. Для цього потрібно замочити шкірки у воді на кілька днів, а потім використовувати цю воду для підживлення кімнатних рослин.