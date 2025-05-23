Тільки не викидайте: 6 найкращих способів використати бананову шкірку

Багато хто вважає бананову шкірку сміттям та викидає її, навіть не замислюючись. Втім, дарма – адже вона може стати незамінним помічником і в прибиранні дому, і у садівництві.

Бананова шкіра – це сміття, яке має дивовижну кількість практичних застосувань у повсякденному житті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Отож, варто скористатися кількома популярними ідеями та на максимум використати цей корисний фрукт.

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Додайте у смузі чи банановий хліб

У невеликих кількостях бананову шкірку можна легко використовувати у кулінарії: в смузі та банановому хлібі вона додасть клітковини, не впливаючи на текстуру чи смак.

Пам'ятайте, що і як сам фрукт, після запікання шкірка має солодший смак та набагато м'якшу текстуру.

Захистіть м'ясо від пересихання

Якщо ви запікаєте м'ясо у мультиварці, ви можете додати до нього одну чи дві не надто стиглі шкірки безпосередньо перед запіканням. Вони будуть діяти, як бар'єр для вологи, і завдяки цьому м'ясо стає помітно соковитішим.

Водночас шкірки не надають страві бананового смаку – тільки легкий натяк на солодкість.

Зволожте шкіру

Бананова шкірка не тільки містить воду, але й багата на калій – а це робить її ефективним засобом для зволоження шкіри. Для того, щоб підвищити її тонус та полегшити сухість, потрібно нанести шкірку безпосередньо на лиці та залишити її так, масажуючи протягом 3 – 5 хвилин. Після цього змийте прохолодною водою, аби видалити залишки.

Відбіліть зуби

Якщо щодня протягом кількох хвилин натирати зуби банановою шкіркою, це може допомогти у відбіленні зубів та видалення плям. Оскільки бананова шкірка не містить жодних відбілювальних речовин, цей ефект, певно, є результатом тертя та видалення зубного нальоту.



Бананова шкірка використовується для догляду / Фото Pexels

Приберіть подряпини

Простий спосіб видалити подряпини та потертості на підлозі, взутті чи шкіряному одязі – це натерти його банановою шкіркою. Робити це потрібно внутрішньою стороною шкірки. Натуральний віск у ній допоможе прибрати будь-які сліди пошкоджень.

До речі, раніше ми вже ділилися креативними способами використати старі чайні пакетики – вони також неймовірно корисні у побуті.

Зробіть натуральне добриво для рослин

Бананові шкірки можуть стати цінним доповненням до компосту, але також їх можна використовувати і у якості простого та натурального добрива для кімнатних рослин. Для цього потрібно замочити шкірки у воді на кілька днів, а потім використовувати цю воду для підживлення кімнатних рослин.