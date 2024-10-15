Вони також мають призначення: навіщо на терці є поперечні прорізи

Можливо, ви помічали, що на вашій терці вдома є дивні поперечні надрізи, які ніхто й ніколи не використовує? Втім, додавали їх туди не просто так, і в них також є своє призначення.

На деяких речах є дрібнички, про призначення яких здогадуються тільки одиниці. І бічні прорізи на терках – це одна з таких таємниць. А втім, вони можуть суттєво спростити життя, пише "Радіо Трек".

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Навіщо на терці потрібні поперечні прорізи

Виявляється, бокова частина терки, на якій є кілька або ж один великий проріз, може стати у пригоді в багатьох випадках. Наприклад, якщо ви готуєте сирну нарізку, проте не маєте овочерізки чи спеціального інструменту для акуратного нарізання, звичайна терка може допомогти.

Вона допоможе нарізати будь-який продукт тонкими та акуратними скибочками, тож нехтувати нею не варто. Терка дозволяє також отримати й рівномірні скибочки картоплі, а це дозволить вам готувати чимало смачних і незвичних страв. Наприклад, гратен, овочеві запіканки чи навіть домашні картопляні чипси.



Терку можна використовувати креативно / Фото Pexels

Як використовувати інші сторони терки?

Сторона терки, що містить найбільші отвори, призначена для подрібнення сиру чи овочів. Ідеально вона підійде для натирання інгредієнтів на тако, чилі, кесаділью та чимало інших страв.

Сир особливо зручно саме натирати через те, що так він швидко розтопиться та додасть стравам потрібної кремової текстури. Також ця сторона ідеально підходить для натирання картоплі.

А ось зворотну сторону терки, що містить менші надрізи, потрібно використовувати для твердих сирів на кшталт пармезану, або ж страв, де потрібні дуже маленькі шматочки.