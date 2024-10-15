В холодну пору року, звісно, вже не буде тих елементів відпочинку, до яких звикли влітку: свіжих квітів на підвіконні та тонких лляних простирадел. Але й восени можна прикрасити свою домівку, пише Real Simple.

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Багатошарове освітлення

Можливо, ви вже чули про новий тренд дизайнерів: жодного верхнього освітлення. Верхнє освітлення, особливо холодне, може бути надто різким, і ввечері краще його уникати. Якщо ви хочете створити затишне середовище, тоді краще використовувати більшу кількість настінних ламп, бра та світильників, а також торшерів та гірлянд.

Теплі земляні відтінки

Якщо ваша улюблена колірна палітра підходить до будь-якого сезону, то для створення по-справжньому осінньої атмосфери варто додати в дім трохи теплих тонів: коричневих, золотих та помаранчевих.

Ці кольори викликають відчуття ностальгії та затишку, і вони ідеально впишуться практично у будь-яке приміщення.

Вінтажні килими

Звісно, ходити в холодну пору року по холодній підлозі не хоче ніхто, тож саме час розстелити килим. Він може не тільки додати фізичного затишку, але й створити неймовірну атмосферу. І вам зовсім необов'язково купувати новий килим: ідеально впишуться в простір і цікаві килими, знайдені та барахолках чи у секонд-хендах.

Головне: дотримуйтеся у декоруванні кімнат свого особистого стилю та намагайтеся підбирати речі у схожій колірній палітрі.



Килим може прикрасити кімнату / Фото Pexels

Текстуровані стіни

Останнім часом крейдові та текстуровані стіни можна помітити скрізь, але недарма. Вони не тільки додають акцентів кімнаті, але й можуть створити відчуття затишку та тепла, імітуючи текстуру замші чи кашемірової ковдри.

Сидіння під вікном

Якщо ви ще не облаштували біля вікна зону для читання, відпочинку чи улюбленого хобі, то саме час це зробити. Так ви отримаєте найбільше природного світла та отримаєте найкращий вид на вулицю, не залишаючи тепла домівки.