Відома дієтологиня Світлана Фус розповіла, які саме овочі, фрукти та солодощі не тримати в холодильнику та чому саме, передає ТСН. Ці поради є корисними, тому зверніть на них увагу, якщо не хочете, щоб ці продукти змінили свою харчову цінність.

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Овочі

Картопля. За низької температури, картопляний крохмаль перетворюється на цукор, тому картопля втрачає смак та стає солодкою. А ще вода в картоплі при низькій температурі змінює об’єм, тож овоч стає м’якшим і вже не таким смачним.

Часник та цибуля. Навіть у холодильнику вони можуть зігнати, якщо не отримують циркуляцію повітря та вологості.

Морква та буряк. Якщо зберігати їх у холодильнику, то вони почнуть гнити набагато швидше.

Помідори. Цей овоч у холодильнику втрачає смак та стає водянистим.

Огірки. За низької температури вони стають м’якшими й не дуже смачними.

Найкраще зберігати овочі в сухих та темних місцях, де є хороша циркуляція повітря. Бажано їх тримати в дерев’яному ящику. Картоплю, помідори та перець треба тримати окремо, оскільки разом вони прискорять дозрівання овочів та фруктів, які лежатимуть поруч.



Не всі овочі та фрукти треба тримати в холодильнику / Фото Pexels

Фрукти

У холодильник треба ставити лише м’яке авокадо, манго, грушу та сливи, оскільки вони здатні швидко псуватися.

Банан. Зелений банан не варто зберігати в холодильнику, інакше він не дозріє. А от в стиглих бананах може швидко потемніти шкірка.

Цитрусові. Висока вологість може призвести до гниття, а лайм та лимони швидко вбирають запахи холодильника, тому їх краще там не тримати.

Фрукти найкраще тримати в кімнатній температурі та забезпечити гарну циркуляцію повітря.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Солодощі

Шоколад. Якщо тривалий час тримати шоколад у холодильнику, то він покриється білим нальотом. Він також здатен вбирати запахи, тому відкриту плитку не варто тримати в холодильнику.

Мед. При низькій температурі мед почне кристалізуватися. Тримаючи його за кімнатної температури, можете не переживати, що він зіпсується.

Зверніть увагу, що найтеплішим місцем в холодильнику вважаються полички на дверцятах, оскільки саме там нестабільна температура.