Известный диетолог Светлана Фус рассказала, какие именно овощи, фрукты и сладости не держать в холодильнике и почему именно, передает ТСН. Эти советы являются полезными, поэтому обратите на них внимание, если не хотите, чтобы эти продукты изменили свою пищевую ценность.

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Овощи

Картофель. При низкой температуре, картофельный крахмал превращается в сахар, поэтому картофель теряет вкус и становится сладким. А еще вода в картофеле при низкой температуре меняет объем, поэтому овощ становится мягче и уже не таким вкусным.

Чеснок и лук. Даже в холодильнике они могут согнать, если не получают циркуляцию воздуха и влажности.

Морковь и свекла. Если хранить их в холодильнике, то они начнут гнить гораздо быстрее.

Помидоры. Этот овощ в холодильнике теряет вкус и становится водянистым.

Огурцы. При низкой температуре они становятся более мягкими и не очень вкусными.

Лучше всего хранить овощи в сухих и темных местах, где есть хорошая циркуляция воздуха. Желательно их держать в деревянном ящике. Картофель, помидоры и перец надо держать отдельно, поскольку вместе они ускорят созревание овощей и фруктов, которые будут лежать рядом.



Не все овощи и фрукты надо держать в холодильнике / Фото Pexels

Фрукты

В холодильник надо ставить только мягкое авокадо, манго, грушу и сливы, поскольку они способны быстро портиться.

Банан. Зеленый банан не стоит хранить в холодильнике, иначе он не созреет. А вот в спелых бананах может быстро потемнеть кожура.

Цитрусовые. Высокая влажность может привести к гниению, а лайм и лимоны быстро впитывают запахи холодильника, поэтому их лучше там не держать.

Фрукты лучше всего держать в комнатной температуре и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Сладости

Шоколад. Если длительное время держать шоколад в холодильнике, то он покроется белым налетом. Он также способен впитывать запахи, поэтому открытую плитку не стоит держать в холодильнике.

Мед. При низкой температуре мед начнет кристаллизоваться. Держа его при комнатной температуре, можете не переживать, что он испортится.

Обратите внимание, что самым теплым местом в холодильнике считаются полочки на дверце, поскольку именно там нестабильная температура.