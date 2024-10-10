Конечно же, гены играют очень большую роль в том, сколько мы живем. И все же это не значит, что мы не можем ничего сделать, чтобы продлить жизнь. Докторка Мередит Бок поделилась несколькими привычками, которые могут оказаться чрезвычайно полезными на пути к достижению долголетия.
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Поставьте хороший сон в приоритет
Отдых – это неотъемлемая часть здорового и счастливого старения, поэтому игнорировать его нельзя. И это один из важнейших компонентов долголетия. Поэтому если вы имеете с этим проблемы, можно подумать об эффективных привычках гигиены сна:
- Сокращение времени перед экраном телефона;
- создание приятной ночной рутины перед сном;
- избежание стресса в спальне.
Регулярно медитируйте
Часто кажется, что преимущества медитации для психического здоровья безграничны – и это действительно так, ведь она может помочь вам и с достижением долголетия. Медитация помогает уменьшить стресс, и лучше всего заниматься ею сразу же после пробуждения или непосредственно перед сном.
Ограничение употребления алкоголя
Если вы хотите по-настоящему позаботиться о своем здоровье, нужно обратить внимание на свои привычки по употреблению алкоголя. Более, чем три напитка в день может привести к уменьшению размера мозга и вызвать проблемы с памятью и мышлением.
Впрочем, это не значит, что время от времени вы не можете насладиться бокалом вина. Главное – осознавать, сколько и как часто вы пьете.
Алкоголь нужно употреблять умеренно / Фото Pexels
Употребление здоровой пищи
Это может показаться довольно очевидным, и соблюдение правильного рациона и потребление большого количества фруктов и овощей является важным для хорошего старения. Это поможет сохранить не только тело, но и хорошее состояние мозга.
Регулярно занимайтесь спортом
Независимо от того, в каком вы возрасте, регулярные физические упражнения должны быть в вашем еженедельном распорядке дня. Поэтому старайтесь заниматься физической активностью по крайней мере 30 минут в день.
Здесь вы можете проявить креативность, ведь вам необязательно ходить в спортивный зал. Вместо этого вы можете выходить на прогулки, играть в теннис, заниматься садоводством или брать уроки йоги.