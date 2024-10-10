Конечно же, гены играют очень большую роль в том, сколько мы живем. И все же это не значит, что мы не можем ничего сделать, чтобы продлить жизнь. Докторка Мередит Бок поделилась несколькими привычками, которые могут оказаться чрезвычайно полезными на пути к достижению долголетия.

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Поставьте хороший сон в приоритет

Отдых – это неотъемлемая часть здорового и счастливого старения, поэтому игнорировать его нельзя. И это один из важнейших компонентов долголетия. Поэтому если вы имеете с этим проблемы, можно подумать об эффективных привычках гигиены сна:

Сокращение времени перед экраном телефона;

создание приятной ночной рутины перед сном;

избежание стресса в спальне.

Регулярно медитируйте

Часто кажется, что преимущества медитации для психического здоровья безграничны – и это действительно так, ведь она может помочь вам и с достижением долголетия. Медитация помогает уменьшить стресс, и лучше всего заниматься ею сразу же после пробуждения или непосредственно перед сном.

Ограничение употребления алкоголя

Если вы хотите по-настоящему позаботиться о своем здоровье, нужно обратить внимание на свои привычки по употреблению алкоголя. Более, чем три напитка в день может привести к уменьшению размера мозга и вызвать проблемы с памятью и мышлением.

Впрочем, это не значит, что время от времени вы не можете насладиться бокалом вина. Главное – осознавать, сколько и как часто вы пьете.



Алкоголь нужно употреблять умеренно / Фото Pexels

Употребление здоровой пищи

Это может показаться довольно очевидным, и соблюдение правильного рациона и потребление большого количества фруктов и овощей является важным для хорошего старения. Это поможет сохранить не только тело, но и хорошее состояние мозга.

Регулярно занимайтесь спортом

Независимо от того, в каком вы возрасте, регулярные физические упражнения должны быть в вашем еженедельном распорядке дня. Поэтому старайтесь заниматься физической активностью по крайней мере 30 минут в день.

Здесь вы можете проявить креативность, ведь вам необязательно ходить в спортивный зал. Вместо этого вы можете выходить на прогулки, играть в теннис, заниматься садоводством или брать уроки йоги.