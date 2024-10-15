В холодное время года, конечно, уже не будет тех элементов отдыха, к которым привыкли летом: свежих цветов на подоконнике и тонких льняных простыней. Но и осенью можно украсить свой дом, пишет Real Simple.

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Многослойное освещение

Возможно, вы уже слышали о новом тренде дизайнеров: никакого верхнего освещения. Верхнее освещение, особенно холодное, может быть слишком резким, и вечером лучше его избегать. Если вы хотите создать уютную среду, тогда лучше использовать большее количество настенных ламп, бра и светильников, а также торшеров и гирлянд.

Теплые земляные оттенки

Если ваша любимая цветовая палитра подходит к любому сезону, то для создания по-настоящему осенней атмосферы стоит добавить в дом немного теплых тонов: коричневых, золотых и оранжевых.

Эти цвета вызывают ощущение ностальгии и уюта, и они идеально впишутся практически в любое помещение.

Винтажные ковры

Конечно, ходить в холодное время года по холодному полу не хочет никто, поэтому самое время расстелить ковер. Он может не только добавить физического уюта, но и создать невероятную атмосферу. И вам совсем необязательно покупать новый ковер: идеально впишутся в пространство и интересные ковры, найденные на барахолках или в секонд-хендах.

Главное: придерживайтесь в декорировании комнат своего личного стиля и старайтесь подбирать вещи в похожей цветовой палитре.



Ковер может украсить комнату / Фото Pexels

Текстурированные стены

В последнее время меловые и текстурированные стены можно заметить везде, но не зря. Они не только добавляют акцентов комнате, но и могут создать ощущение уюта и тепла, имитируя текстуру замши или кашемирового одеяла.

Сиденья под окном

Если вы еще не обустроили у окна зону для чтения, отдыха или любимого хобби, то самое время это сделать. Так вы получите больше естественного света и получите лучший вид на улицу, не покидая тепла дома.